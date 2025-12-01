Rencontre Magique avec le Père Noël Champagne Bernard Lonclas Bassuet
Rencontre Magique avec le Père Noël
Champagne Bernard Lonclas 44 Rue de Vavray Bassuet Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-22 15:30:00
fin : 2025-12-22 18:30:00
2025-12-22
Dès 15h30, venez vivre des moments inoubliables entourés de joie et d’émerveillement. Ambiance de Noël et restauration sucrée sur place. Entrée libre ! Réservez votre place.Tout public
Venez vivre des moments inoubliables entourés de joie et d’émerveillement.
Qui sera là ? Le Père Noël et sa Lutine ballon ne manquez pas l’occasion de faire des photos inoubliables avec eux grâce à notre photographe Maëlle Une P’tite PoZ, des tours de calèche, à 17h Spectacle de Danses Admirez nos talentueux danseurs du club vitry danse et laissez-vous envoûter par leurs performances ! Tombola Participez pour gagner de superbes cadeaux ! Visite des Caves Découvrez nos installations en famille ! Vente et Dégustation Profitez d’un moment convivial. Ambiance de Noël et restauration sucrée sur place. Entrée libre !
Invitez vos amis et votre famille pour partager ensemble cette magie de Noël ! Réservez votre place. .
English : Rencontre Magique avec le Père Noël
From 3:30pm, come and experience unforgettable moments surrounded by joy and wonder. Christmas atmosphere and sweet treats on site. Free admission! Reserve your place.
