Rencontre Magique avec le Père Noël Champagne Bernard Lonclas Bassuet

Rencontre Magique avec le Père Noël

Champagne Bernard Lonclas 44 Rue de Vavray Bassuet Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:30:00

fin : 2025-12-22 18:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Dès 15h30, venez vivre des moments inoubliables entourés de joie et d’émerveillement. Ambiance de Noël et restauration sucrée sur place. Entrée libre ! Réservez votre place.Tout public

Venez vivre des moments inoubliables entourés de joie et d’émerveillement.

Qui sera là ? Le Père Noël et sa Lutine ballon ne manquez pas l’occasion de faire des photos inoubliables avec eux grâce à notre photographe Maëlle Une P’tite PoZ, des tours de calèche, à 17h Spectacle de Danses Admirez nos talentueux danseurs du club vitry danse et laissez-vous envoûter par leurs performances ! Tombola Participez pour gagner de superbes cadeaux ! Visite des Caves Découvrez nos installations en famille ! Vente et Dégustation Profitez d’un moment convivial. Ambiance de Noël et restauration sucrée sur place. Entrée libre !

Invitez vos amis et votre famille pour partager ensemble cette magie de Noël ! Réservez votre place. .

Champagne Bernard Lonclas 44 Rue de Vavray Bassuet 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Magique avec le Père Noël

From 3:30pm, come and experience unforgettable moments surrounded by joy and wonder. Christmas atmosphere and sweet treats on site. Free admission! Reserve your place.

L’événement Rencontre Magique avec le Père Noël Bassuet a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne