Rencontre : Marcel Rajman, de l’histoire au symbole Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : Marcel Rajman, de l’histoire au symbole Mémorial de la Shoah Paris dimanche 14 décembre 2025.

Pour la commémoration du 84e anniversaire de l’exécution des otages au Mont-Valérien le 15 décembre 1941, le Mémorial de la Shoah, l’ONaCVG et les FFDJF proposent une rencontre autour de la figure de Marcel Rajman, résistant au sein de l’Union de la jeunesse juive et des FTP-MOI, fusillé à l’âge de 20 ans au Mont-Valérien le 21 février 1944. En août 1944, son nom est donné à une compagnie rassemblant des combattants juifs engagés pour la libération de la France et de l’Europe. Un symbole est né. Son parcours est notamment restitué en 2023 dans la bande dessinée de Tal Bruttmann, Antoine Grande et Efix, Du sang dans la clairière. Mont-Valérien 1941-1944 aux éditions Ouest-France.

En présence de Serge Klarsfeld, avocat, historien, fondateur de l’association Fils et Filles des déportés juifs de France, d’Antoine Grande, historien, de Jean‑Baptiste Romain, directeur des Hauts Lieux de la mémoire en Île‑de‑France, ONaCVG, et Tal Bruttmann, historien (sous réserve).

Animé par Claude Bochurberg, journaliste de la mémoire.

RÉSERVER

Dans le cadre du 84e anniversaire de l’exécution de 75 otages le 15 décembre 1941.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T14:00:00+02:00_2025-12-14T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/shoah_memorial