Rencontre Marie Charrel La Galerne Le Havre

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-03 18:00:00
Marie Charrel, autrice des romans Les Danseurs de l’aube et Les Mangeurs de Nuit , vient présenter Nous sommes faits d’orage , un roman merveilleux qui nous plonge dans le folklore des légendes albanaises et dans l’histoire terrible et méconnue de ce pays.
Inscription obligatoire. .
