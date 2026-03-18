Rencontre Marion Bataille De l’illustration au film d’animation avec Marion Bataille Librairie Les 400 coups Le Havre

Rencontre Marion Bataille De l’illustration au film d’animation avec Marion Bataille

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

En partenariat avec le festival Les Révélations.

Ce temps de décryptage avec Marion Bataille invite les enfants à découvrir son métier d’illustratrice et la manière dont elle donne vie à ses personnages, de l’image au film d’animation.

Marion Bataille est graphiste et illustratrice. Elle s’adressera aux enfants pour leur faire découvrir les coulisses de son métier, ses méthodes et inspirations pour créer des formes et des personnages. De l’illustration au film d’animation, elle leur expliquera comment elle donne vie à ses créations pour raconter des histoires.

À partir de 8 ans Durée 1h

Réservation conseillée .

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

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English : Rencontre Marion Bataille De l’illustration au film d’animation avec Marion Bataille

L’événement Rencontre Marion Bataille De l’illustration au film d’animation avec Marion Bataille Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie