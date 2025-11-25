Rencontre médiathèque Déborder Bolloré où en est l’édition française ? Figeac

Rencontre médiathèque Déborder Bolloré où en est l’édition française ?

Médiathèque 2,bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 21:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Rencontre avec Thierry Discepolo, éditeur, et Claire Lecœuvre, journaliste et autrice.

Dans le prolongement du débat du 28 avril sur la résistance de la presse et de l’édition face aux grands groupes, les librairies Champollion et Le Livre en fête invitent Thierry Discepolo et Claire Lecœuvre pour développer les échanges sur la résistance face aux phénomènes d’hyper-concentration dans l’édition française et aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur la liberté d’expression et d’opinion

Rencontre avec Thierry Discepolo, éditeur, et Claire Lecœuvre, journaliste et autrice.

Dans le prolongement du débat du 28 avril sur la résistance de la presse et de l’édition face aux grands groupes, les librairies Champollion et Le Livre en fête invitent Thierry Discepolo et Claire Lecœuvre pour développer les échanges sur la résistance face aux phénomènes d’hyper-concentration dans l’édition française et aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur la liberté d’expression et d’opinion. Ils travaillent tous les deux depuis plusieurs années sur le sujet et nous partageront leurs réflexions, les publications en cours (Déborder Bolloré La trahison des éditeurs Édition, qui possède quoi Le cherche et trouve de l’édition, …) et les actions en cours ou à imaginer pour résister. .

Médiathèque 2,bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77

English :

Interview with Thierry Discepolo, publisher, and Claire Lec?uvre, journalist and author.

As a follow-up to the April 28 debate on the resistance of the press and publishing to large corporations, Champollion bookstores and Le Livre en fête invite Thierry Discepolo and Claire Lec?uvre to discuss the resistance to hyper-concentration in French publishing and the threats to freedom of expression and opinion

German :

Treffen mit Thierry Discepolo, Verleger, und Claire Lec?uvre, Journalistin und Autorin.

Im Anschluss an die Debatte vom 28. April über den Widerstand der Presse und des Verlagswesens gegen die großen Konzerne laden die Buchhandlungen Champollion und Le Livre en fête Thierry Discepolo und Claire Lec?uvre ein, um den Austausch über den Widerstand gegen die Phänomene der Hyperkonzentration im französischen Verlagswesen und die Bedrohungen, die heute auf der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit lasten, zu vertiefen

Italiano :

Intervista con Thierry Discepolo, editore, e Claire Lec’uvre, giornalista e autrice.

Dopo il dibattito del 28 aprile sulla resistenza della stampa e dell’editoria alle grandi imprese, la libreria Champollion e Le Livre en fête invitano Thierry Discepolo e Claire Lec?uvre a discutere della resistenza all’iperconcentrazione dell’industria editoriale francese e delle minacce alla libertà di espressione e di opinione

Espanol :

Entrevista con Thierry Discepolo, editor, y Claire Lecœuvre, periodista y escritora.

Como continuación del debate del 28 de abril sobre la resistencia de la prensa y la edición frente a las grandes empresas, las librerías Champollion y Le Livre en fête invitan a Thierry Discepolo y Claire Lecœuvre a debatir sobre la resistencia a la hiperconcentración de la edición francesa y las amenazas a la libertad de expresión y de opinión

L’événement Rencontre médiathèque Déborder Bolloré où en est l’édition française ? Figeac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Figeac