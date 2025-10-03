Rencontre « MEET » autour du pastoralisme Mendive

Rencontre « MEET » autour du pastoralisme Mendive vendredi 3 octobre 2025.

Rencontre « MEET » autour du pastoralisme

Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Venez découvrir le tourisme au service du vivant ! Réservez vos places pour des rencontres uniques balades, dégustations, ateliers, concerts pour les rencontres du MEET 2025 !

Le MEET vous invite à vivre des expériences authentiques, au cœur des patrimoines vivants d’ici et d’ailleurs. .

Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 19 12 37 etxola@orange.fr

English : Rencontre « MEET » autour du pastoralisme

German : Rencontre « MEET » autour du pastoralisme

Italiano :

Espanol : Rencontre « MEET » autour du pastoralisme

L’événement Rencontre « MEET » autour du pastoralisme Mendive a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque