Rencontre : Mémoires des fusillades massives des Juifs en Europe de l’Est et dans les pays Baltes Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : Mémoires des fusillades massives des Juifs en Europe de l’Est et dans les pays Baltes Mémorial de la Shoah Paris jeudi 27 novembre 2025.

Entre 2021 et 2024, Antoine Lecharny a entrepris un travail photographique consacré à la mémoire des fusillades massives des Juifs en Europe de l’Est et dans les pays Baltes. En l’absence d’importantes traces visibles de ces massacres, il a photographié des paysages retournés à une relative banalité qui dit l’oubli palpable de l’Histoire à l’œuvre. À ses côtés, l’historienne Annette Becker tente de sortir le passé de l’effacement en nous confrontant à l’horreur et au chaos. Par le recours aux sources disponibles écrites, photographiques, filmiques, orales ou archéologiques, nous retournons vers le temps du génocide, entre 1941 et 1945.

En présence d’Antoine Lecharny et d’Annette Becker, auteurs, et de Marin Karmitz, réalisateur et producteur, fondateur de MK2.

En conversation avec Luba Jurgenson, professeure de littérature russe à Sorbonne Université, éditrice et écrivaine.

À l’occasion de la parution de « Sous terre » d’Antoine Lecharny et Annette Becker, Éditions d’une rive à l’autre, 2025.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

