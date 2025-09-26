Rencontre mensuelle • Accorderie Cusset Val d’Allier Pyramide des Darcins Cusset
Rencontre mensuelle • Accorderie Cusset Val d’Allier Pyramide des Darcins Cusset vendredi 28 novembre 2025.
Rencontre mensuelle • Accorderie Cusset Val d’Allier
Pyramide des Darcins 11 avenue de l’Europe Cusset Allier
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Tous les derniers vendredi de chaque mois, l’Accorderiez Cusset Val d’Allier organise ses rencontres mensuelles pour passer un moment convivial autour d’un apéritif partagé.
Pyramide des Darcins 11 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 14 38 37 cusset@accorderie.fr
English :
On the last Friday of every month, Accorderiez Cusset Val d’Allier organizes its monthly get-togethers to spend a convivial moment over a shared aperitif.
German :
Jeden letzten Freitag im Monat organisiert der Accorderiez Cusset Val d’Allier seine monatlichen Treffen, bei denen Sie einen geselligen Moment bei einem gemeinsamen Aperitif verbringen können.
Italiano :
L’ultimo venerdì di ogni mese, l’Accorderiez Cusset Val d’Allier organizza i suoi incontri mensili, dove è possibile trascorrere un momento di convivialità davanti a un aperitivo condiviso.
Espanol :
El último viernes de cada mes, Accorderiez Cusset Val d’Allier organiza sus tertulias mensuales, en las que podrá pasar un rato agradable compartiendo un aperitivo.
