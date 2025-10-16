[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes

[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 10:00 – 12:00

Gratuit : oui
Adulte, Senior

*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***Cette mensuelle abordera les réflexions sur le vieillissement en habitat participatif, en ouvrant le dialogue avec vous pour s’y préparer au mieux, individuellement et collectivement.

