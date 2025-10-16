[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes

Début : 2025-10-16T10:00:00 – 2025-10-16T12:00:00

*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***

Cette mensuelle abordera les réflexions sur le vieillissement en habitat participatif, en ouvrant le dialogue avec vous pour s’y préparer au mieux, individuellement et collectivement.

Evénement gratuit sur inscription ici !

Mairie centrale – Bâtiment Derval 6 rue de la commune Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Discutons autour du vieillissement en habitat participatif ! Habitat participatif Seniors

La Maison de l’Habitant