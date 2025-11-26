Rencontre Mes émois et moi Médiathèque de pons Pons
Rencontre Mes émois et moi Médiathèque de pons Pons mercredi 26 novembre 2025.
Rencontre Mes émois et moi
Médiathèque de pons 30 rue du Maréchal Leclerc Pons Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 18:00:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
La médiathèque municipale Pierre Senillou organise une rencontre sur la question de la gestion des émotions le mercredi 26 novembre à partir de 18h.
Médiathèque de pons 30 rue du Maréchal Leclerc Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 94 mediatheque@pons-ville.fr
English :
The Pierre Senillou municipal media library is organizing a meeting on the subject of managing emotions on Wednesday November 26, starting at 6pm.
German :
Die städtische Mediathek Pierre Senillou organisiert am Mittwoch, den 26. November ab 18 Uhr ein Treffen zum Thema Umgang mit Emotionen.
Italiano :
La biblioteca multimediale Pierre Senillou organizza un incontro sulla gestione delle emozioni mercoledì 26 novembre dalle 18.00.
Espanol :
La mediateca Pierre Senillou organiza el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, un encuentro sobre la gestión de las emociones.
