Rencontre Mes émois et moi Médiathèque de pons Pons

Rencontre Mes émois et moi

Médiathèque de pons 30 rue du Maréchal Leclerc Pons Charente-Maritime

Début : 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

La médiathèque municipale Pierre Senillou organise une rencontre sur la question de la gestion des émotions le mercredi 26 novembre à partir de 18h.

Médiathèque de pons 30 rue du Maréchal Leclerc Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 94 mediatheque@pons-ville.fr

English :

The Pierre Senillou municipal media library is organizing a meeting on the subject of managing emotions on Wednesday November 26, starting at 6pm.

German :

Die städtische Mediathek Pierre Senillou organisiert am Mittwoch, den 26. November ab 18 Uhr ein Treffen zum Thema Umgang mit Emotionen.

Italiano :

La biblioteca multimediale Pierre Senillou organizza un incontro sulla gestione delle emozioni mercoledì 26 novembre dalle 18.00.

Espanol :

La mediateca Pierre Senillou organiza el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, un encuentro sobre la gestión de las emociones.

