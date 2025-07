Rencontre Michel Bussi La Galerne Le Havre

Rencontre Michel Bussi La Galerne Le Havre mercredi 10 septembre 2025.

Rencontre Michel Bussi

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 17:30:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

6 avril 1944. Un éclair déchire le ciel de Kigali. Le Falcon du président rwandais explose en plein vol. Commencent alors cent jours de terreur et de sang. Les auteurs des tirs de missiles ne seront jamais identifiés. Quelqu’un, pourtant, connaît la vérité.

Noël 2024. Jorik, un militaire à la retraite, sa fille Aline et sa petite-fille Maé partent au Rwanda. Pour Jorik, c’est une plongée vertigineuse dans les méandres de son passé, sur les traces de sa femme morte trente ans plus tôt. Elle tenait un journal dans lequel étaient consignés les massacres, les complicités, les noms et les visages.

Michel Bussi porte en lui le sujet de ce livre depuis sa première année en tant qu’enseignant-chercheur en géographie politique à l’université de Rouen… en 1994. Il alerta ses étudiants notamment sur le silence médiatique français, sur la thèse alors prédominante d’une guerre « interethnique », ainsi que sur la complexité des causes du génocide et son ampleur tragique.

Ce texte st la somme de plusieurs milliers d’heures de lecture de livres, de rapports d’enquêtes français et internationaux, de comptes rendus de procès, des notes d’état-major sur chaque opération militaire, de visionnages de reportages et documentaires, d’entretiens avec des spécialistes, de témoignages de survivants et rescapés et d’un voyage décisif en 2023 avec le journaliste Patrick de Saint-Exupéry.

Inscription obligatoire, signature à partir de 18h.

6 avril 1944. Un éclair déchire le ciel de Kigali. Le Falcon du président rwandais explose en plein vol. Commencent alors cent jours de terreur et de sang. Les auteurs des tirs de missiles ne seront jamais identifiés. Quelqu’un, pourtant, connaît la vérité.

Noël 2024. Jorik, un militaire à la retraite, sa fille Aline et sa petite-fille Maé partent au Rwanda. Pour Jorik, c’est une plongée vertigineuse dans les méandres de son passé, sur les traces de sa femme morte trente ans plus tôt. Elle tenait un journal dans lequel étaient consignés les massacres, les complicités, les noms et les visages.

Michel Bussi porte en lui le sujet de ce livre depuis sa première année en tant qu’enseignant-chercheur en géographie politique à l’université de Rouen… en 1994. Il alerta ses étudiants notamment sur le silence médiatique français, sur la thèse alors prédominante d’une guerre « interethnique », ainsi que sur la complexité des causes du génocide et son ampleur tragique.

Ce texte st la somme de plusieurs milliers d’heures de lecture de livres, de rapports d’enquêtes français et internationaux, de comptes rendus de procès, des notes d’état-major sur chaque opération militaire, de visionnages de reportages et documentaires, d’entretiens avec des spécialistes, de témoignages de survivants et rescapés et d’un voyage décisif en 2023 avec le journaliste Patrick de Saint-Exupéry.

Inscription obligatoire, signature à partir de 18h. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Rencontre Michel Bussi

april 6, 1944. A bolt of lightning rips the sky over Kigali. The Rwandan president’s Falcon explodes in mid-air. A hundred days of terror and bloodshed begin. The perpetrators of the missile attacks were never identified. But someone knows the truth.

Christmas 2024. Jorik, a retired soldier, his daughter Aline and his granddaughter Maé travel to Rwanda. For Jorik, it’s a dizzying plunge into the twists and turns of his past, in the footsteps of his wife who died thirty years earlier. She kept a diary in which massacres, complicities, names and faces were recorded.

Michel Bussi has carried the subject of this book with him since his first year as a teacher-researcher in political geography at the University of Rouen… in 1994. He alerted his students in particular to the silence of the French media, to the then predominant thesis of an « inter-ethnic » war, and to the complexity of the causes of the genocide and its tragic scale.

This text is the sum total of several thousand hours of book-reading, French and international investigative reports, trial reports, staff notes on each military operation, screenings of news reports and documentaries, interviews with specialists, testimonials from survivors and survivors, and a decisive trip to 2023 with journalist Patrick de Saint-Exupéry.

Registration required, signing from 6pm.

German :

6. April 1944. Ein Blitz zerreißt den Himmel über Kigali. Die Falcon des ruandischen Präsidenten explodiert mitten im Flug. Es beginnen hundert Tage des Terrors und des Blutvergießens. Die Urheber des Raketenabschusses werden nie identifiziert. Doch es gibt jemanden, der die Wahrheit kennt.

Weihnachten 2024. Jorik, ein pensionierter Soldat, seine Tochter Aline und seine Enkelin Maé reisen nach Ruanda. Für Jorik ist es eine Reise in die Vergangenheit, auf den Spuren seiner Frau, die 30 Jahre zuvor gestorben ist. Sie führte ein Tagebuch, in dem die Massaker, die Komplizenschaft, die Namen und die Gesichter festgehalten wurden.

Michel Bussi trägt das Thema dieses Buches seit seinem ersten Jahr als Lehr- und Forschungsbeauftragter für politische Geografie an der Universität Rouen … im Jahr 1994 in sich. Er warnte seine Studenten insbesondere vor dem Schweigen der französischen Medien, der damals vorherrschenden These eines « interethnischen » Krieges sowie vor der Komplexität der Ursachen des Völkermords und seinem tragischen Ausmaß.

Dieser Text ist die Summe aus mehreren tausend Stunden Lektüre von Büchern, französischen und internationalen Untersuchungsberichten, Prozessprotokollen, Generalstabsnotizen zu jeder Militäroperation, Sichtung von Reportagen und Dokumentarfilmen, Gesprächen mit Spezialisten, Aussagen von Überlebenden und Überlebenden sowie einer entscheidenden Reise ins Jahr 2023 mit dem Journalisten Patrick de Saint-Exupéry.

Anmeldung erforderlich, Unterzeichnung ab 18 Uhr.

Italiano :

6 aprile 1944. Un fulmine squarcia i cieli di Kigali. Il Falcon del Presidente ruandese esplode a mezz’aria. Iniziarono cento giorni di terrore e spargimento di sangue. Gli autori degli attacchi missilistici non sono mai stati identificati. Ma qualcuno conosce la verità.

Natale 2024. Jorik, un soldato in pensione, sua figlia Aline e sua nipote Maé si recano in Ruanda. Per Jorik si tratta di un vertiginoso tuffo nei meandri del suo passato, sulle tracce della moglie morta trent’anni prima. La donna teneva un diario in cui annotava i massacri, le complicità, i nomi e i volti.

Michel Bussi ha portato con sé l’argomento di questo libro fin dal suo primo anno di insegnamento-ricerca in geografia politica all’Università di Rouen… nel 1994. In particolare, ha messo in guardia i suoi studenti dal silenzio dei media francesi, dalla tesi allora predominante di una guerra « interetnica » e dalla complessità delle cause del genocidio e della sua tragica portata.

Questo testo è la somma di diverse migliaia di ore di lettura di libri, di rapporti investigativi francesi e internazionali, di relazioni processuali, di note dello staff su ogni operazione militare, di proiezioni di telegiornali e documentari, di interviste a specialisti, di testimonianze di sopravvissuti e superstiti, e di un viaggio decisivo nel 2023 con il giornalista Patrick de Saint-Exupéry.

Iscrizione obbligatoria, registrazione a partire dalle ore 18.00.

Espanol :

6 de abril de 1944. Un rayo atraviesa el cielo de Kigali. El Falcon del Presidente ruandés estalla en pleno vuelo. Comenzaron cien días de terror y derramamiento de sangre. Los autores de los ataques con misiles nunca fueron identificados. Pero alguien conoce la verdad.

Navidad de 2024. Jorik, un soldado retirado, su hija Aline y su nieta Maé van a Ruanda. Para Jorik, se trata de una vertiginosa inmersión en los vericuetos de su pasado, tras las huellas de su esposa, fallecida treinta años antes. Ella llevaba un diario en el que anotaba las masacres, las complicidades, los nombres y los rostros.

Michel Bussi ha llevado consigo el tema de este libro desde su primer año como profesor-investigador de geografía política en la Universidad de Rouen… en 1994. Alertó en particular a sus alumnos sobre el silencio de los medios de comunicación franceses, sobre la tesis entonces predominante de una guerra « interétnica » y sobre la complejidad de las causas del genocidio y su trágica magnitud.

Este texto es la suma de varios miles de horas de lectura de libros, reportajes de investigación franceses e internacionales, informes de juicios, notas del personal de cada operación militar, proyecciones de reportajes y documentales, entrevistas con especialistas, testimonios de supervivientes y supervivientes, y un viaje decisivo en 2023 con el periodista Patrick de Saint-Exupéry.

Inscripción obligatoria, inscripción a partir de las 18.00 h.

L’événement Rencontre Michel Bussi Le Havre a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie