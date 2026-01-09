Rencontre Michelet: Edmond Michelet aujourd’hui (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde
Rencontre Michelet: Edmond Michelet aujourd’hui (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde mercredi 14 janvier 2026.
Rencontre Michelet: Edmond Michelet aujourd’hui (Médiathèque du centre)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Présentée par Laurent Soutenet, historien.
A 18h.
L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre Michelet: Edmond Michelet aujourd’hui (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-07 par Corrèze Tourisme