RENCONTRE MISSION RESTAURATION Espace Jean Pégot Saint-Gaudens vendredi 12 décembre 2025.
Espace Jean Pégot ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE ANTENNE DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-12 12:15:00
2025-12-12
Nos collègues vous feront découvrir le métier de restauratrice d’art et leurs missions. Elles vous feront partager leur passion et leurs savoir-faire.
Au plus proche des documents, vous pourrez mieux comprendre le travail essentiel de conservation et de préservation qui est effectué au quotidien, à travers une sélection d’archives restaurées issues des fonds conservés à l’antenne du Comminges.
Animation Cyrielle Roth et Cyrielle Venet, restauratrices. .
Espace Jean Pégot ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE ANTENNE DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr
English :
Our colleagues will introduce you to the profession of art restorer and their missions. They will share their passion and know-how with you.
German :
Unsere Kolleginnen und Kollegen werden Ihnen den Beruf der Kunstrestauratorin und ihre Aufgaben näher bringen. Sie lassen Sie an ihrer Leidenschaft und ihrem Können teilhaben.
Italiano :
I nostri colleghi vi presenteranno la professione di restauratore d’arte e il loro lavoro. Condivideranno con voi la loro passione e la loro esperienza.
Espanol :
Nuestros colegas le presentarán la profesión de restaurador de arte y su trabajo. Compartirán con usted su pasión y su experiencia.
