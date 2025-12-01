RENCONTRE « MISSION RESTAURATION » Espace Jean Pégot Saint-Gaudens
RENCONTRE « MISSION RESTAURATION » Espace Jean Pégot Saint-Gaudens vendredi 12 décembre 2025.
RENCONTRE « MISSION RESTAURATION »
Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-12 12:15:00
2025-12-12
À la découverte du métier de restauratrice d’art !
Nos collègues vous feront découvrir le métier de restauratrice d’art et leurs missions. Elles vous feront partager leur passion et leurs savoir-faire. Au plus proche des documents, vous pourrez mieux comprendre le travail essentiel de conservation et de préservation qui est effectué au quotidien, à travers une sélection d’archives restaurées issues des fonds conservés à l’antenne du Comminges.
Animation Cyrielle Roth et Cyrielle Venet
Tout public
Réservation obligatoire.
Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr
English :
Discover the profession of art restorer!
German :
Entdecke den Beruf der Kunstrestauratorin!
Italiano :
Scoprite la professione di restauratore d’arte!
Espanol :
Descubre la profesión de restaurador de arte
