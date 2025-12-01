RENCONTRE « MISSION RESTAURATION » Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-12 12:15:00

2025-12-12

À la découverte du métier de restauratrice d’art !

Nos collègues vous feront découvrir le métier de restauratrice d’art et leurs missions. Elles vous feront partager leur passion et leurs savoir-faire. Au plus proche des documents, vous pourrez mieux comprendre le travail essentiel de conservation et de préservation qui est effectué au quotidien, à travers une sélection d’archives restaurées issues des fonds conservés à l’antenne du Comminges.

Animation Cyrielle Roth et Cyrielle Venet

Tout public

Réservation obligatoire. .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Discover the profession of art restorer!

German :

Entdecke den Beruf der Kunstrestauratorin!

Italiano :

Scoprite la professione di restauratore d’arte!

Espanol :

Descubre la profesión de restaurador de arte

