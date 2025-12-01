Rencontre: Monter son projet en milieu rural Librairie L’archipel des mots Le Monastier-sur-Gazeille

Rencontre: Monter son projet en milieu rural

Librairie L’archipel des mots 59 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 20:00:00

Date(s) :

2025-12-11

De l’idée à la réalisation, comment faire ?

Avec les témoignages de Delphine Tournayre (librairie café), Annabelle Bernard (fournil de Boussoulet), et Elodie Bory (pâtes artisanales). L’atelier des possibles et l’AFOCG 43 présentent les accompagnements.

English :

From idea to realization, how do you go about it?

With testimonials from Delphine Tournayre (librairie café), Annabelle Bernard (fournil de Boussoulet), and Elodie Bory (pâtes artisanales). L’atelier des possibles and AFOCG 43 present their support services.

