Lignol

Rencontre musicale Auvergne/Bretagne

Chapelle Saint-Yves Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 23:30:00

Date(s) :

2026-04-22

L’APPROM (Association pour le Patrimoine au Pays du Roi Morvan) et le comité de chapelle Saint Yves de Lignol organisent une rencontre musicale et culturelle. Au programme visite commentée de la chapelle ; conférence illustrant similitudes et différences entre musique auvergnate et musique bretonne ; animation musicale auvergnate suivie d’un échange musical entre musiciens des deux régions. La soirée se poursuivra, sur place, dans un grand local aménagé avec parquet. Scène ouverte aux musiciens, chanteurs de kan ha diskan et à ceux qui souhaitent participer pour accompagner les danseurs. Petite restauration et buvette. .

Chapelle Saint-Yves Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74

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English :

L’événement Rencontre musicale Auvergne/Bretagne Lignol a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan