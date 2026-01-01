Rencontre musicale avec Brice Homs et Jean-Michel Kajdan Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre musicale avec Brice Homs et Jean-Michel Kajdan

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des nuits de la Lecture du Ministère de la Culture.

Découvrez un roman truffé de blues, de personnages uniques hauts en couleur et de l’âme de la Louisiane, où la musique est au cœur de l’histoire.

Pour l’occasion, Brice Homs sera accompagné du musicien de jazz Jean-Michel Kadjan pour une soirée exceptionnelle où littérature et musique se répondent.

Quelque chose comme de l’or éd. Calmann Lévy

Informations pratiques

Sur inscription

Rencontre -dédicace gratuite .

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

English : Rencontre musicale avec Brice Homs et Jean-Michel Kajdan

