Rencontre musicale avec Laurent Cavalié Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies
Rencontre musicale avec Laurent Cavalié Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies vendredi 13 février 2026.
Rencontre musicale avec Laurent Cavalié
Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
20h. Rencontre ouvert avec Laurent Cavalié qui présentera sa démarche de création pour son nouvel album, expliquera ses choix artistiques et offrira un mini-concert. Sur réservation. Gratuit
Laurent Cavalié, musicien, poète et compositeur occitan, sera accueilli en résidence de création au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire du 9 au 13 février 2026.
Cette résidence s’inscrit dans le cadre de son nouveau projet solo, porté par la coopérative d’artistes Sirventés, autour des sons, des matières naturelles et du geste, à la croisée du bal traditionnel, de la poésie occitane et du concert contemporain.
Le vendredi 13 février à 20h, Laurent Cavalié proposera un temps de rencontre ouvert à toutes et tous, au cours duquel il présentera sa démarche de création pour ce nouvel album, expliquera ses choix artistiques (matières, langue, corps, voix), et offrira un mini-concert gratuit d’environ 45 minutes à 1 heure.
Sur résrvation .
Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre musicale avec Laurent Cavalié
20h. Open meeting with Laurent Cavalié, who will present his creative process for his new album, explain his artistic choices and offer a mini-concert. Reservations required. Free
L’événement Rencontre musicale avec Laurent Cavalié Les Eyzies a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère