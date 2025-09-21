Rencontre musicale avec l’auteur compositeur et interprète Henri Lafitte à la saline n°24 de l’association Yellow waves. Saline de l’association Yellow waves Saint-Pierre

Rencontre musicale avec l’auteur compositeur et interprète Henri Lafitte à la saline n°24 de l’association Yellow waves. Samedi 20 septembre, 19h00 Saline de l’association Yellow waves Saint-Pierre-et-Miquelon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T23:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

Fin : 2025-09-20T23:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

L’artiste sera accompagné à la guitare basse par Philippe Apestéguy. Une belle occasion de vous faire découvrir ce qui alimente sa source d’inspiration.

Une vie artistique contre vents et marées pour diffuser culture et plaisir, celle de l’air salin d’un archipel fort de sa langue française.

42 ans de chansons écrites et composées par l’auteur, 7 albums : l’Atlantiques et le regard tourné vers le Nouveau Monde, l’épopée des Terre-Neuvas, une histoire tissée par les Normands, les Bretons et les Basques, des aventures humaines exceptionnelles, Espagne, Portugal, Angleterre, Irlande, au rendez-vous des destinées entremêlées, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel exotique subarctique.

« Vie et défis d’un archipel dans son identité propre, environnement régional nord-américain, effervescence entre passé et présent, vecteur vital de la langue française…, tout cela est porté dans des rythmes variés et la joie du partage ».

Saline de l’association Yellow waves Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 0508557530 L’association Yellow waves offre une scène ouverte à la saline n°24 le long du littoral à Saint-Pierre. Ce lieu à vocation à mettre en lumière les divers talents en intérieur ou en extérieur avec un espace scénique face à la mer avec pour toile de fond l’île-aux-Marins.

Henri Lafitte chante le passé, le présent, la guitare au cœur, dans l’effervescence de la vie, source d’inspirations multiples, voilà le fil conducteur de l’artiste en réécriture permanente.

Jean-Christophe L’Espagnol