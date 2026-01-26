Rencontre musicale avec Nathalie Morvant Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Rencontre musicale avec Nathalie Morvant

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

La rencontre musicale c’est la découverte d’un instrument et une discussion avec l’artiste venu.e livrer les secrets de son art.

C’est le tour du hautbois en compagnie de Nathalie Morvant, professeure au Conservatoire de Pontivy communauté et musicienne au sein de nombreuses formations dont Trobairitz.

Discussion + mini-concert. .

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

