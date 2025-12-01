Rencontre musicale bibliothèque Sombernon Espace de la Brenne Sombernon
Rencontre musicale bibliothèque Sombernon Espace de la Brenne Sombernon mercredi 17 décembre 2025.
Rencontre musicale bibliothèque Sombernon
Espace de la Brenne 56 avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:15:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Rencontre musicale bibliothèque Sombernon 17/12 à 15h15
Classe de flûte traversière de Pauline Dargère
Atelier d’Ensemble Vocal de Betty Combepine .
Espace de la Brenne 56 avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 83 48 65
English : Rencontre musicale bibliothèque Sombernon
L’événement Rencontre musicale bibliothèque Sombernon Sombernon a été mis à jour le 2025-12-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)