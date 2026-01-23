Rencontre musicale La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Rencontre musicale

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Tout public

Rencontre musicale

Découvrir les oeuvres interprétées et en apprendre plus sur leurs compositeur·trice·s avant un concert.

En lien avec le concert The mood for love de Flash Pig. .

