Rencontre musicale La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Rencontre musicale La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne vendredi 10 avril 2026.
Rencontre musicale
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Tout public
Rencontre musicale
Découvrir les oeuvres interprétées et en apprendre plus sur leurs compositeur·trice·s avant un concert.
En lien avec le concert de Sonia Wieder-Atherton. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre musicale
L’événement Rencontre musicale Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne