Rencontre musicale Franco-allemande – Sur le parvis La Bresse, 31 mai 2025 16:00, La Bresse.

Vosges

Rencontre musicale Franco-allemande Sur le parvis 2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-31 16:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Cors et Accords reçoit la Fanfare Goldstadt de Pforzheim. Au cours de cette rencontre les deux formations donneront deux aubades, une à La Bresse et une à Cornimont. Entrée libre.Tout public

Sur le parvis 2A rue des Proyes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 24 13 07 corsetaccords88@orange.fr

English :

Cors et Accords plays host to the Fanfare Goldstadt from Pforzheim. The two bands will perform two aubades, one in La Bresse and one in Cornimont. Admission free.

German :

Cors et Accords empfängt die Fanfare Goldstadt aus Pforzheim. Im Laufe dieses Treffens werden die beiden Formationen zwei Aubaden geben, eine in La Bresse und eine in Cornimont. Eintritt frei.

Italiano :

Cors et Accords ospita la Fanfare Goldstadt di Pforzheim. I due gruppi si esibiranno in due aubades, una a La Bresse e una a Cornimont. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Cors et Accords recibe a la Fanfare Goldstadt de Pforzheim. Las dos bandas interpretarán dos aubades, una en La Bresse y otra en Cornimont. La entrada es gratuita.

