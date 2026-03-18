Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen

Salle des fêtes Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rencontre entre les Harmonies de Marmande et Agen.

Rencontre entre les Harmonies de Marmande et Agen. .

Salle des fêtes Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89

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English : Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen

A meeting between the Harmonies of Marmande and Agen.

L’événement Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne