Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec

Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Salle des fêtes Birac-sur-Trec 2026-03-29

Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec dimanche 29 mars 2026.

Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen

Salle des fêtes Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Rencontre entre les Harmonies de Marmande et Agen.
Rencontre entre les Harmonies de Marmande et Agen.   .

Salle des fêtes Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 

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English : Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen

A meeting between the Harmonies of Marmande and Agen.

L’événement Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne

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