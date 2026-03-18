Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec
Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec dimanche 29 mars 2026.
Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen
Salle des fêtes Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rencontre entre les Harmonies de Marmande et Agen.
Rencontre entre les Harmonies de Marmande et Agen. .
Salle des fêtes Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89
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English : Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen
A meeting between the Harmonies of Marmande and Agen.
L’événement Rencontre Musicale Harmonies de Marmande et Agen Birac-sur-Trec a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne