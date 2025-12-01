Rencontre musicale Ciné Europe Plaisance

Rencontre musicale

Dialogue piano de concert et poésie de la ruralité.

A 14h30 précises, le cinéma l’Europe aura le plaisir d’accueillir une rencontre originale.

Jean-Pierre MARIE, poète de la ruralité et Jean-Michel DION, pianiste et jardinier, mêleront leurs talents pour vous offrir des brassées d’émotions, d’images et de rêveries.

Jean-Pierre MARIE est un homme inspiré. Il aime les mots qu’il cisèle habilement. Avec la même dextérité dans le maniement de la gouge du sculpteur qu’il a longtemps été, il décortique la matière brute de la langue usuelle pour en faire surgir les veines cachées que nul autre n’avait vu. Il aime à se promener dans les rues de Plaisance du Gers, pour en percevoir le détail d’où naîtra une nouvelle page poétique.

Jean-Michel DION caresse le clavier du piano dès l’âge de 5 ans. Son parcours musical est classique à travers les différents niveaux de conservatoire qu’il franchit allègrement. Avec une vocation de paysagiste qui se révèle au fil du temps, son paysage musical s’élargit lui aussi vers le Jazz et l’improvisation. Mais ce jardin était jusqu’à présent un jardin secret car, de Jean-Michel, les plaisantins ne connaissaient que sa main verte qui embellit en permanence les rues, les places et tous les espaces publics de notre commune.

Ces deux artistes étaient faits pour se rencontrer et mettre leurs talents en dialogue pour convier chacune et chacun à une promenade inattendue sur le sentier des mots et le bruissement des notes de musique.

A l’approche de Noël, c’est une promenade poétique à laquelle vous invitent deux talents parfaitement enracinés dans notre paysage local !

Une collaboration OCMVA et Ciné Europe.

Entrée 5 €

Ciné Europe 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 9 74 98 75 15 contact.cineeurope@gmail.com

English :

Concert piano dialogue and rural poetry.

At 2:30 p.m. sharp, cinema l?Europe will be delighted to host an original encounter.

Jean-Pierre MARIE, poet of rural life, and Jean-Michel DION, pianist and gardener, will combine their talents to bring you a wealth of emotions, images and dreams.

Jean-Pierre MARIE is an inspired man. He loves words, which he skilfully chisels. With the same dexterity in handling the gouge as the sculptor he was for so long, he picks apart the raw material of everyday language to bring out the hidden veins that no one else has seen. He loves to wander through the streets of Plaisance du Gers, picking out the detail from which a new poetic page is born.

Jean-Michel DION has been caressing the piano keyboard since the age of 5. He followed a classical musical path through the various levels of the conservatoire. As his vocation as a landscape gardener became more apparent over time, his musical landscape also broadened towards jazz and improvisation. But until now, this garden has been a secret one, because Jean-Michel?s jokers only knew about his green thumb, which constantly embellishes the streets, squares and public spaces of our commune.

These two artists were destined to meet and put their talents into dialogue, inviting everyone to take an unexpected stroll along the path of words and the rustle of musical notes.

With Christmas just around the corner, we invite you to take a poetic stroll through two talents with deep roots in our local landscape!

A collaboration between OCMVA and Ciné Europe.

Admission 5 ?

