Rencontre musicale voix-accordéon Boutique Erleak Bayonne
Rencontre musicale voix-accordéon Boutique Erleak Bayonne vendredi 28 novembre 2025.
Rencontre musicale voix-accordéon
Boutique Erleak 20 rue Maubec Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Ce duo pétillant et haut en qualité a l’habitude de se rencontrer. Pour cette fin d’année, ils vous proposent de vous laisser aller entre tangos, airs de Noël, mélodies basques, pépites d’opérettes.
Elise Archambault : Soprano au tempérament joyeux, elle met son talent lyrique, sa finesse et son humour au service d’un moment de partage avec le public toujours conquis.
Jean-Christian Irigoyen : Accordéoniste-poète au son vif et chatoyant, natif de Gamarthe, son humilité et son amour pour la musique lui permettent de voyager dans un univers musical éclectique. .
Boutique Erleak 20 rue Maubec Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 15 51 konstelazioa64@gmail.com
English : Rencontre musicale voix-accordéon
German : Rencontre musicale voix-accordéon
Italiano :
Espanol : Rencontre musicale voix-accordéon
L’événement Rencontre musicale voix-accordéon Bayonne a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Bayonne