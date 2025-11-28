Rencontre musicale voix-accordéon Boutique Erleak Bayonne

Rencontre musicale voix-accordéon

Boutique Erleak 20 rue Maubec Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ce duo pétillant et haut en qualité a l’habitude de se rencontrer. Pour cette fin d’année, ils vous proposent de vous laisser aller entre tangos, airs de Noël, mélodies basques, pépites d’opérettes.

Elise Archambault : Soprano au tempérament joyeux, elle met son talent lyrique, sa finesse et son humour au service d’un moment de partage avec le public toujours conquis.

Jean-Christian Irigoyen : Accordéoniste-poète au son vif et chatoyant, natif de Gamarthe, son humilité et son amour pour la musique lui permettent de voyager dans un univers musical éclectique. .

Boutique Erleak 20 rue Maubec Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 15 51 konstelazioa64@gmail.com

