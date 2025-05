Rencontre musicale Voyage à travers l’histoire de la guitare – Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel, 17 mai 2025 10:30, La Haye-Pesnel.

Rencontre musicale Voyage à travers l’histoire de la guitare Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8 Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Début : 2025-05-17 10:30:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

2025-05-17

Par Roland Ricoleau, professeur à l’École Intercommunale de Musique.

Venez naviguer à travers l’histoire de la guitare, ses grands styles et musiciens, et découvrir les secrets de conception de cet instrument, au cours d’une rencontre rythmée par des extraits joués “en live” !

Tout public.

Inscription conseillée au 02 33 51 07 75 ou par mail à mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8 Rue de la Libération

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Rencontre musicale Voyage à travers l’histoire de la guitare

By Roland Ricoleau, teacher at the École Intercommunale de Musique.

Come and browse through the history of the guitar, its great styles and musicians, and discover the secrets behind the design of this instrument, in a meeting punctuated by live excerpts!

All ages.

Registration recommended: 02 33 51 07 75 or mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

German :

Von Roland Ricoleau, Lehrer an der École Intercommunale de Musique.

Erleben Sie einen Streifzug durch die Geschichte der Gitarre, ihre großen Stile und Musiker und entdecken Sie die Geheimnisse der Entwicklung dieses Instruments

Für alle Altersgruppen.

Anmeldung empfohlen unter 02 33 51 07 75 oder per E-Mail an mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Italiano :

Di Roland Ricoleau, insegnante presso l’École Intercommunale de Musique.

Venite a ripercorrere la storia della chitarra, i suoi grandi stili e musicisti, e a scoprire i segreti della progettazione dello strumento, in un incontro scandito da brani suonati dal vivo!

Per tutte le età.

Iscrizione consigliata al numero 02 33 51 07 75 o via e-mail a mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Espanol :

Por Roland Ricoleau, profesor de la École Intercommunale de Musique.

Navegue por la historia de la guitarra, sus grandes estilos y músicos, y descubra los secretos del diseño del instrumento, en un encuentro amenizado con fragmentos tocados en directo

Para todos los públicos.

Inscripción recomendada en el 02 33 51 07 75 o por correo electrónico a mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

