Rencontre Musiciens Danseurs, rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31), Marignac-Lasclares

Rencontre Musiciens Danseurs Vendredi 17 avril, 21h00 rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31) Haute-Garonne

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00

Soirée de musiques et danses traditionnelles avec scène ouverte.

Pause gourmande

Libre participation

source: Rencontre Musiciens Danseurs – AgendaTrad

rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31) rue de la Mairie, 31430 Marignac Lasclares, France Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/rencontre-musiciens-danseurs.cs5k87ww »}]

organisé par Cercle Occitan de Carbonne et du Volvestre baltrad balfolk