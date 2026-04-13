Rencontre Musiciens Danseurs, rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31), Marignac-Lasclares
Rencontre Musiciens Danseurs, rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31), Marignac-Lasclares vendredi 17 avril 2026.
Rencontre Musiciens Danseurs Vendredi 17 avril, 21h00 rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31) Haute-Garonne
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00
Soirée de musiques et danses traditionnelles avec scène ouverte.
Pause gourmande
Libre participation
source: Rencontre Musiciens Danseurs – AgendaTrad
rue de la Mairie, Marignac Lasclares (31) rue de la Mairie, 31430 Marignac Lasclares, France Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/rencontre-musiciens-danseurs.cs5k87ww »}]
organisé par Cercle Occitan de Carbonne et du Volvestre baltrad balfolk
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