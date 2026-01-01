Rencontre nature spéciale oiseaux Centre Social l’Arboré Sens Mirecourt

Rencontre nature spéciale oiseaux

Rencontre nature spéciale oiseaux

Centre Social l’Arboré-Sens

À l’occasion de la Journée Nationale du Comptage des Oiseaux, le Centre Social L’Arboré-Sens vous invite à un après-midi convivial, ouvert à tous.

Venez apprendre à reconnaître les oiseaux que vous croisez en ville ou dans votre jardin et participez au comptage national.

Au programme rallye photo, quiz nature, sortie terrain, goûter offert.

Infos et inscriptions par téléphone ou mail.Tout public

Centre Social l’Arboré Sens 205 avenue Louis Buffet Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 41 42 services.administratifs@mouvement-rural.org

English :

Nature meeting ? special birds

Center Social l’Arboré-Sens

To mark National Bird Counting Day, the Centre Social L?Arboré-Sens invites you to a convivial afternoon, open to all.

Come and learn how to recognize the birds you see in town or in your garden, and take part in the national count.

On the program: photo rally, nature quiz, field trip, afternoon snack.

Information and registration by phone or e-mail.

L’événement Rencontre nature spéciale oiseaux Mirecourt a été mis à jour le 2026-01-17 par OT MIRECOURT