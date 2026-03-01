Rencontre nocturne: observation des sangliers en liberté

Paulnay Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-10-21

Vivons un moment privilégié en affût pour observer les sangliers en liberté.

Partez à la découverte des milieux naturels au crépuscule, apprenez à reconnaître les traces d’animaux et vivez un moment privilégié en affût pour observer les sangliers en liberté. L’objectif est d’approcher, en toute discrétion, les sangliers en liberté. Toutefois, en milieu naturel, rien n’est jamais garanti d’autres animaux peuvent se manifester, ou parfois aucun ne se montre. Ici, on observe, on écoute, on attend… et on accepte que ce soit la nature qui décide. Une expérience immersive, discrète et respectueuse de la faune sauvage pour vivre la nature telle qu’elle est, imprévisible et passionnante. 15 .

Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s spend some quality time in a wild boar hide.

L’événement Rencontre nocturne: observation des sangliers en liberté Paulnay a été mis à jour le 2026-03-01 par Destination Brenne