Rencontre : « Nos cœurs déracinés » de Marie Drucker Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : « Nos cœurs déracinés » de Marie Drucker Mémorial de la Shoah Paris dimanche 28 septembre 2025.

« Mes grands-parents ont grandi à l’est de l’Europe, dans des pays de grands froids. Ils ont connu le chaos, les persécutions et l’exil. Plus qu’un désir, une fascination, la France fut pour eux une intuition. Même si tout cela m’est inconnu, cela ne m’est pas étranger. Je porte en moi leurs racines et aujourd’hui, sans que je les convoque, elles se rappellent à moi. » Dans ce récit, Marie Drucker remonte le temps et questionne l’héritage, menacé mais vivace, de son identité profonde. L’histoire d’une famille au destin exceptionnel qui, comme beaucoup d’autres, a fait le choix de l’identité française.

En présence de l’auteure.

En conversation avec Nathalie Zajde, maîtresse de conférences en psychologie à l’université Paris 8.

RÉSERVER

À l’occasion de la parution de « Nos cœurs déracinés » de Marie Drucker, Grasset, 2025.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T17:00:00+02:00_2025-09-28T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial