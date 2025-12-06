Rencontre Observer la vie sous-marine à 360° avec Ifremer 70.8 Un musée pour l’océan Brest

Rencontre Observer la vie sous-marine à 360° avec Ifremer

Carte blanche à l’Ifremer. Rendez-vous avec 3 scientifiques d’Ifremer qui présenteront 3 objets utilisés pour observer la vie sous-marine à 360°.

Durée 30 minutes.

Tout public.

Compris dans le prix du billet d’entrée.

