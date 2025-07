Rencontre Occitane Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Rencontre Occitane Le Moment Librairie Salies-de-Béarn dimanche 10 août 2025.

Rencontre Occitane

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Et si vous vous offriez une journée gasconne dans les jardins salisiens en compagnie d’Eva Cassagnet, artiste occitane ? Le beau programme élaboré par Le Topin de Lenga est disponible auprès de l’office du tourisme.

Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous à la librairie, après la promenade en jardin et poésie et avant le repas partagé, pour une rencontre avec Eva Cassagnet, écrivaine, illustratrice et réalisatrice, qui nous présentera son parcours et ses derniers ouvrages . .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

