Rencontre : « On nous aurait menti ? Mythes et légendes de l’histoire des sciences » B!B Dunkerque Dunkerque Mercredi 11 juin, 14h00 Entrée libre et gratuite

Et si aucune pomme n’était tombée sur la tête de Newton ? Et si Archimède… Finaliste du prestigieux prix Le Goût des Sciences, A. Houlou-Garcia nous invite à une lecture savoureuse des découvertes.

« On nous aurait menti ! Mythes et légendes de l’histoire des sciences » : voici le sujet de la rencontre avec Antoine HOULOU-GARCIA le mercredi 11 juin prochain, à 14h !! que la librairie « La Bouilloire aux livres » est heureuse et fière de vous présenter !

Une lecture et des découvertes assurément savoureuses !!!

De formation initiale scientifique (et notamment en mathématiques !), Antoine HOULOU-GARCIA s’est ensuite intéressé à l’histoire des mathématiques et à l’histoire de leur usage en théorie politique ! Il est à ce jour l’auteur de plusieurs ouvrages destinés tant au grand public et à la jeunesse qu’à un public spécialisé. Dans son livre « Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton », Antoine HOULOU-GARCIA s’attaque aux mythes et légendes de l’histoire des sciences… et certains ont la peau dure !!

L’évènement aura lieu à la B!B de Dunkerque qui a le plaisir d’accueillir la Boulloire aux livres dans son très bel espace !! Merciii !

Une rencontre pour petits et grands !!

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Psss… Le livre de M. Houlou-Garcia est finaliste du prix Le Goût des Sciences !! :-)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-11T16:00:00.000+02:00

09 50 49 10 38 contact@labal-dk.fr

B!B Dunkerque 2 Rue Benjamin Morel Dunkerque 59140 Nord