RENCONTRE ORNITHOLOGIQUE Frontignan

RENCONTRE ORNITHOLOGIQUE

3 bvd Victor Hugo Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Cette séance permettra au public de voir des scènes de vie à travers la projection de photographies et d’un petit film alimentation, disputes, parades nuptiales, nidification, nourrissage des poussins et migration des flamants roses.

3 bvd Victor Hugo Frontignan 34110 Hérault Occitanie lpo.thau@gmail.com

English :

This session will give the public an insight into the life of flamingos through the projection of photographs and a short film: feeding, fighting, courtship, nesting, feeding chicks and migration.

