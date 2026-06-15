Rencontre Parent solo Salle du cercle Hérimoncourt

Hérimoncourt

Rencontre Parent solo

Salle du cercle 1 Rue du Cercle Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Rencontre reportée au vendredi 3 juillet 2026.

Rencontre conviviale autour de la thématique Parent solo .

Aujourd’hui, de nombreuses familles sont monoparentales. Être parent seul n’est plus une exception.

La charge mentale ne se divise pas toujours par deux. Quand un seul parent porte le quotidien.

Pendant 1 heure de temps d’échange ouvert aux parents solos. Partager ses ressources et faire son réseau !

Animé par le cabinet Conseil Plus Développement. .

Salle du cercle 1 Rue du Cercle Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 46 19 79 19 association.permam@outlook.com

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English : Rencontre Parent solo

L’événement Rencontre Parent solo Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD