Rencontre parents ados Romans-sur-Isère

Rencontre parents ados

26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 20:30:00

2025-12-11

La Maison de Quartier des Ors organise une soirée spéciale parents ados sur le thème de la Communication en Famille.

Atelier animé par le PIJ (Prévention Information Jeunesse). Buffet offert après l’animation.

Venez avec vos ados pour partager ce moment.

English :

The Maison de Quartier des Ors is organizing a special evening for parents and teenagers on the theme of Family Communication.

Workshop led by the PIJ (Prévention Information Jeunesse). Buffet served after the workshop.

Come with your teens to share this moment.

