Rencontre parents bébés avec une doula Nogent-le-Rotrou

Rencontre parents bébés avec une doula Nogent-le-Rotrou jeudi 17 juillet 2025 10:00:00.

Rencontre parents bébés avec une doula

6 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Rencontre parents bébés à la librairie La Place 6 place Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou.

Le jeudi 17 juillet de 10h à 12h.

Animation payante. Avec la participation de Pénélope Demma, une doula de l’association de périnatalité et d’accompagnement 41. Pour le sommeil du bébé de 0 à 12 mois.

Rencontre à destination des jeunes parents et de leurs bébés à la librairie La Place 6 place Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou.

Le jeudi 17 juillet de 10h à 12h.

Animation payante. Avec la participation de Pénélope Demma, une doula de l’association de périnatalité et d’accompagnement 41. Pour le sommeil du bébé de 0 à 12 mois.

Sur réservation 07 82 40 08 52

Tarifs 20€/personne 25€ /couple. .

6 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 82 40 08 52 librairielaplacenogent@gmail.com

English :

Parents and babies meeting at La Place bookshop 6 place Saint-Pol, Nogent-le-Rotrou.

Thursday July 17 from 10am to 12pm.

Paying event. With the participation of Pénélope Demma, a doula from the association de périnatalité et d’accompagnement 41. For baby’s sleep from 0 to 12 months.

German :

Eltern-Baby-Treffen in der Buchhandlung La Place 6 place Saint-Pol in Nogent-le-Rotrou.

Am Donnerstag, den 17. Juli von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Animation gegen Gebühr. Mit der Teilnahme von Pénélope Demma, einer Doula der Association de périnatalité et d’accompagnement 41. Für den Schlaf des Babys von 0 bis 12 Monaten.

Italiano :

Incontro per genitori e neonati presso la libreria La Place 6 place Saint-Pol, Nogent-le-Rotrou.

Giovedì 17 luglio dalle 10.00 alle 12.00.

A pagamento. Con la partecipazione di Pénélope Demma, doula dell’associazione di périnatalité et d’accompagnement 41. Per bambini che dormono da 0 a 12 mesi.

Espanol :

Reunión de padres y bebés en la librería La Place 6 place Saint-Pol, Nogent-le-Rotrou.

Jueves 17 de julio de 10.00 a 12.00 h.

De pago. Con la participación de Pénélope Demma, doula de la asociación de périnatalité et d’accompagnement 41. Para bebés de 0 a 12 meses.

L’événement Rencontre parents bébés avec une doula Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-06-28 par OT DU PERCHE