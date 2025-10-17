RENCONTRE PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue
RENCONTRE PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue vendredi 17 octobre 2025.
RENCONTRE PARL’AUTISME
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Le groupe d’entraide Mutuelle PersonA de Villefranche-de-Rouergue répond à vos questions sur le Trouble du Spectre Autistique.
Venez échanger avec eux.
À l’initiative du Groupe d’Entraide Mutuelle TSA de Villefranche-de-Rouergue. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
English :
The Mutuelle PersonA support group in Villefranche-de-Rouergue answers your questions about Autism Spectrum Disorder.
Come and talk to them.
German :
Die Selbsthilfegruppe Mutuelle PersonA in Villefranche-de-Rouergue beantwortet Ihre Fragen zur Autismus-Spektrum-Störung.
Tauschen Sie sich mit ihnen aus.
Italiano :
Il gruppo di sostegno PersonA Mutual di Villefranche-de-Rouergue risponde alle vostre domande sul disturbo dello spettro autistico.
Venite a parlare con loro.
Espanol :
El grupo de apoyo PersonA Mutual de Villefranche-de-Rouergue responde a tus preguntas sobre el Trastorno del Espectro Autista.
Ven a hablar con ellos.
L’événement RENCONTRE PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)