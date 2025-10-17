RENCONTRE PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue

RENCONTRE PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue vendredi 17 octobre 2025.

RENCONTRE PARL’AUTISME

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Le groupe d’entraide Mutuelle PersonA de Villefranche-de-Rouergue répond à vos questions sur le Trouble du Spectre Autistique.

Venez échanger avec eux.

À l’initiative du Groupe d’Entraide Mutuelle TSA de Villefranche-de-Rouergue. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

English :

The Mutuelle PersonA support group in Villefranche-de-Rouergue answers your questions about Autism Spectrum Disorder.

Come and talk to them.

German :

Die Selbsthilfegruppe Mutuelle PersonA in Villefranche-de-Rouergue beantwortet Ihre Fragen zur Autismus-Spektrum-Störung.

Tauschen Sie sich mit ihnen aus.

Italiano :

Il gruppo di sostegno PersonA Mutual di Villefranche-de-Rouergue risponde alle vostre domande sul disturbo dello spettro autistico.

Venite a parlare con loro.

Espanol :

El grupo de apoyo PersonA Mutual de Villefranche-de-Rouergue responde a tus preguntas sobre el Trastorno del Espectro Autista.

Ven a hablar con ellos.

L’événement RENCONTRE PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)