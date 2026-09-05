Rencontre : parlons archéo ! Châtenois
vendredi 23 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Rencontre : parlons archéo !
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23 19:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Venez échanger avec Sophie Vauthier, responsable de l’unité Collections à Archéologie Alsace et découvrir la restauration d’objets archéologiques. Tout public
Venez échanger avec Sophie Vauthier, responsable de l’unité Collections à Archéologie Alsace et découvrir la restauration d’objets archéologiques.
Tout public. 0 .
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 mediatheque.chatenois@cc-selestat.fr
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English :
Come talk with Sophie Vauthier, head of the Collections and Archaeology Unit at the Alsace Museum, and learn about the restoration of archaeological artifacts. Open to the public
L’événement Rencontre : parlons archéo ! Châtenois a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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