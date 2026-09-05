Informations pratiques

Châtenois

Rencontre : parlons archéo !

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 18:30:00

fin : 2026-10-23 19:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Venez échanger avec Sophie Vauthier, responsable de l’unité Collections à Archéologie Alsace et découvrir la restauration d’objets archéologiques. Tout public

Venez échanger avec Sophie Vauthier, responsable de l’unité Collections à Archéologie Alsace et découvrir la restauration d’objets archéologiques.

Tout public. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 mediatheque.chatenois@cc-selestat.fr

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English :

Come talk with Sophie Vauthier, head of the Collections and Archaeology Unit at the Alsace Museum, and learn about the restoration of archaeological artifacts. Open to the public

L’événement Rencontre : parlons archéo ! Châtenois a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme