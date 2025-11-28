Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye, le vendredi 28 novembre dès 18h.

Quand la médiumnité s’est révélée en moi.

Entrée libre.

Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye, le vendredi 28 novembre dès 18h.

Quand la médiumnité s’est révélée en moi.

Entrée libre. .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 36 65

English : Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye

Meet, share and sign with Danisse Zevallos-Guttierrez at the Médiathèque de Saint-Aulaye, Friday November 28 from 6pm.

Quand la médiumnité s’est révélée en moi.

Free admission.

German : Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye

Treffen, Austausch und Signierstunde mit Danisse Zevallos-Guttierrez in der Mediathek von Saint-Aulaye am Freitag, den 28. November ab 18 Uhr.

Als sich die Medialität in mir offenbarte.

Freier Eintritt.

Italiano :

Incontro, condivisione e firma con Danisse Zevallos-Guttierrez alla Médiathèque di Saint-Aulaye, venerdì 28 novembre dalle 18.00.

Quand la médiumnité s’est révélée en moi.

Ingresso libero.

Espanol : Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye

Reúnase, comparta y firme con Danisse Zevallos-Guttierrez en la Médiathèque de Saint-Aulaye, el viernes 28 de noviembre a partir de las 18.00 horas.

Quand la médiumnité s’est révélée en moi.

Entrada gratuita.

L’événement Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-11-19 par Val de Dronne