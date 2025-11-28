Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou vendredi 28 novembre 2025.
Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye, le vendredi 28 novembre dès 18h.
Quand la médiumnité s’est révélée en moi.
Entrée libre.
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 36 65
English : Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Meet, share and sign with Danisse Zevallos-Guttierrez at the Médiathèque de Saint-Aulaye, Friday November 28 from 6pm.
Quand la médiumnité s’est révélée en moi.
Free admission.
German : Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Treffen, Austausch und Signierstunde mit Danisse Zevallos-Guttierrez in der Mediathek von Saint-Aulaye am Freitag, den 28. November ab 18 Uhr.
Als sich die Medialität in mir offenbarte.
Freier Eintritt.
Italiano :
Incontro, condivisione e firma con Danisse Zevallos-Guttierrez alla Médiathèque di Saint-Aulaye, venerdì 28 novembre dalle 18.00.
Quand la médiumnité s’est révélée en moi.
Ingresso libero.
Espanol : Rencontre, partage et dédicace avec Danisse Zevallos-Guttierrez à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Reúnase, comparta y firme con Danisse Zevallos-Guttierrez en la Médiathèque de Saint-Aulaye, el viernes 28 de noviembre a partir de las 18.00 horas.
Quand la médiumnité s’est révélée en moi.
Entrada gratuita.
