Rencontre & partage EHPAD Fonfrède Eymet

Rencontre & partage EHPAD Fonfrède Eymet jeudi 11 décembre 2025.

EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet Dordogne

Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

2025-12-11

Les aidants ont la parole.
Venez nous rencontrer, partager votre expérience et échanger avec nos équipes. Nous vous accueillerons avec plaisir pour débattre des sujets de votre choix.   .

EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 

