Rencontre & partage EHPAD Fonfrède Eymet
Rencontre & partage EHPAD Fonfrède Eymet jeudi 11 décembre 2025.
Rencontre & partage
EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Les aidants ont la parole.
Venez nous rencontrer, partager votre expérience et échanger avec nos équipes. Nous vous accueillerons avec plaisir pour débattre des sujets de votre choix. .
EHPAD Fonfrède 4 chemin de la Canevelle Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 84 11
English : Rencontre & partage
L’événement Rencontre & partage Eymet a été mis à jour le 2025-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides