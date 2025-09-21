Rencontre : Partage tes souvenirs de Touldorhent… Écohameau de Touldorhent Guern

Rencontre : Partage tes souvenirs de Touldorhent… Écohameau de Touldorhent Guern dimanche 21 septembre 2025.

Rencontre : Partage tes souvenirs de Touldorhent… Dimanche 21 septembre, 15h00 Écohameau de Touldorhent Morbihan

participation contre don monétaire (montant libre et conscient) ou don en nature, si par exemple vous avez des photos du lieu que vous pouvez donner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez avec vos mémoires, vos membres de familles qui vivaient à Touldorhent dans le passé, vos photos anciennes, etc pour les partager.

Contribuez avec vos histoires au récit du lieu-dit Touldorhent, qui souhaite rechercher et préserver les anecdotes autour des habitants, maisons et autres concernant cet hameau.

Les personnes sans lien particulier avec Touldorhent, mais curieuses des histoires sont également les bienvenues.

Voyons, quelles anecdotes surprenantes nous attendent.

Écohameau de Touldorhent 2 Touldorhent, 56310 Guern Guern 56310 Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/EcohameaudeTouldorhent/ Sur un terrain vallonné et préservé se trouve un charmant petit hameau typiquement breton au bout d’une

impasse. Composé de 14 maisons anciennes du 17ème siècle, le hameau a été classé « remarquable » par le label des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. L’association L’Écohameau de Touldorhent, crée fin 2023, a comme but de réhabiliter cet ancien hameau, pour y créer un habitat participatif engagé et solidaire, mais aussi de préserver le patrimoine culturel comme naturel (chemins creux) du lieu en recherchant l’histoire des bâtiments (par exemple une maison de prêtre bien décorée) et de ses habitants avec leurs métiers au fil des siècles. parking à disposition

L’Écohameau de Touldorhent