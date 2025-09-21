Rencontre « Patrimoine et avenir » Port Nord de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Rencontre « Patrimoine et avenir » Port Nord de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Sur inscription | Participation aux frais.

Laboratoire pour un patrimoine à venir

Installation, laboratoire, musique

La compagnie des Faiseurs de pluie a souhaité, dans le cadre des anciens ateliers du port nord, initier une rencontre entre le travail des architectes de Ritacalfoul, les recherches de robotiques émotives du LEURRE qui invitent à penser le patrimoine comme perspective et avec Nikhil Ghorpadkar, musicien indien, dont la musique remonte à une tradition ancestrale.

Pour faire le lien entre ces univers, une installation participative et interactive a été créée pour montrer les liens que la culture, les pratiques artistiques et culturelles tissent entre elles, comme un fragile radeau pour traverser le temps.

Plus d’informations sur le site faiseursdepluie.com ou par mail : mythologicfactory@wanadoo.fr

En l'espace de vingt ans, le Port Nord est devenu un lieu d'échange, de transmission et d'expérimentation de diverses pratiques (architecture, robotique, mécanique) dédié au mouvement. Recherchant de nouveaux usages pédagogiques et de nouvelles formes d'innovations urbaines et patrimoniales, l'association RITACALFOUL associée au Laboratoire EURopéen de Robotique Émotive (LEURRE) animé par l'artiste Mario Goffé ainsi qu'au collectif #La Méandre, basé également au Port Nord, développe des expérimentations artistiques, architecturales et paysagères à l'échelle du site. Les actions sont diversiﬁées, ouvrant manifestement les champs des possibles.

La poursuite de ce projet de revalorisation du Port Nord reste toutefois aujourd’hui en suspens. Des concertations sont actuellement en cours avec la Ville de Chalon-sur-Saône et l’établissement public de gestion des Voies Navigables de France (VNF) pour œuvrer à l’intérêt de conservation du patrimoine industriel du site du Port Nord et promouvoir un développement cohérent au sein du territoire local. Comme l’écrit si justement La Méandre# : « Le Port Nord, ce n’est pas seulement un lieu. C’est une mémoire, une énergie, une inspiration. Ensemble, nous pouvons écrire une suite à son histoire, à la fois ancrée dans son passé et tournée vers l’avenir ». Accès piéton par les berges de la Saône | Possibilité de stationnement automobile à proximité.

© Faiseurs de pluie