Rencontre Paul Couturiau Médiathèque du Sablon Metz samedi 20 septembre 2025.

Rencontre Paul Couturiau

Médiathèque du Sablon 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Venez à la rencontre de Paul Couturiau à l’occasion de la parution de son nouveau roman, « Retour à la vallée des Anges ». Ce sera l’occasion d’évoquer le patrimoine qui tient une place importante dans son œuvre mais aussi la Lorraine, sa terre d’adoption. Cette rencontre à la médiathèque du Sablon, c’est aussi pour lui revenir dans le quartier de son enfance.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025Tout public

English :

Come and meet Paul Couturiau on the occasion of the publication of his new novel, « Retour à la vallée des Anges ». This will be an opportunity to discuss the heritage that plays such an important role in his work, as well as Lorraine, his adopted home. This meeting at the Sablon media library is also an opportunity for him to return to the area where he grew up.

As part of European Heritage Days 2025

German :

Treffen Sie Paul Couturiau anlässlich des Erscheinens seines neuen Romans « Retour à la vallée des Anges ». Es wird eine Gelegenheit sein, über das Kulturerbe zu sprechen, das in seinem Werk eine wichtige Rolle spielt, aber auch über seine Wahlheimat Lothringen. Das Treffen in der Mediathek von Sablon ist für ihn auch eine Rückkehr in das Viertel seiner Kindheit.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025

Italiano :

Venite a conoscere Paul Couturiau in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo, « Retour à la vallée des Anges ». Sarà l’occasione per parlare del patrimonio che riveste un ruolo così importante nella sua opera, ma anche della Lorena, sua patria d’adozione. L’incontro presso la biblioteca multimediale Sablon è anche un’occasione per tornare nella zona in cui è cresciuto.

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025

Espanol :

Venga a conocer a Paul Couturiau con motivo de la publicación de su nueva novela, « Retour à la vallée des Anges ». Será la ocasión de hablar del patrimonio que desempeña un papel tan importante en su obra, y también de Lorena, su patria de adopción. Este encuentro en la mediateca de Sablon es también para él la ocasión de volver a la región donde creció.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

L’événement Rencontre Paul Couturiau Metz a été mis à jour le 2025-08-29 par AGENCE INSPIRE METZ