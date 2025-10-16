Rencontre/permanence de Stéphane Poisson Maison de l’architecture de l’Isère Grenoble

Rencontre/permanence de Stéphane Poisson Jeudi 16 octobre, 15h00 Maison de l'architecture de l'Isère Isère

Entrée libre

Maison de l’architecture de l’Isère 4 place de Bérulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476542997 http://www.ma38.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100006257627089

Nous avons le plaisir d'accueillir **Stéphane Poisson**, chargé d'inventaire et de documentation au service du patrimoine culturel du Département de l'Isère, qui sera présent pour répondre à toutes vos questions sur l'exposition « De béton et de lumière ».

©m’A Isère-Département Isère