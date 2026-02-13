Rencontre : Perpignan, déclassement et droitisation, Le Nautilus, Perpignan

Rencontre : Perpignan, déclassement et droitisation Vendredi 27 février, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T19:00:00+01:00 – 2026-02-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T19:00:00+01:00 – 2026-02-27T21:00:00+01:00

La faiblesse du tissu économique et l’enkystement dans une économie et une société de la rente s’y déroulent sur fond de tensions sociales récurrentes, avec une hausse continue du chômage et des indicateurs de pauvreté. Les difficultés sociales de la ville que nous pouvons voir s’inscrivent dans un temps long qui situe la trajectoire de Perpignan dans un déclassement ancien et complexe.

En produisant une socio-histoire de la ville remontant aux années 1950, les auteurs démontrent que le moment de rencontre sur le marché électoral qu’est l’élection municipale de 2020 est l’effet d’un processus de droitisation. La victoire du Rassemblement National en 2020 face au maire sortant (Les Républicains) n’est ni une effraction démocratique ni un accident civique, elle éclaire aussi bien les enjeux sociaux locaux que politiques nationaux.

Publier un ouvrage sur la plus grande municipalité RN c’est ouvrir la boîte de Pandore d’un territoire connu pour ses chapelles, ses clientèles, ses fragments, et relève de la gageure. Il s’agit de nourrir la réflexion locale sur le développement et de participer de la réflexion globale sur la conquête politique par le national-populisme.

Perpignan n’est ni un modèle, ni une exception : c’est un révélateur. »

Perpignan : l’autopsie d’un basculement. Derrière sa beauté caniculaire, la ville subit un déclassement social et économique profond depuis les années 1950… perpignan électionsmunicipales