Rencontre Pétillante à Villenauxe-la-Grande avec le Champagne* de François Oudard Villenauxe-la-Grande

Rencontre Pétillante à Villenauxe-la-Grande avec le Champagne* de François Oudard
Office de tourisme Villenauxe-la-Grande Aube
Le samedi 30 aout 2025 à 16h
Visite de l’écomusée de la mine et de l’argile à 16h suivi d’une dégustation du Champagne* François Oudard à 16h45. 7 .
Office de tourisme Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07
